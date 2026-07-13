Синнер опубликовал после победы над Зверевым в финале Уимблдона-2026

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер (Италия) опубликовал пост после победы на Уимблдоне. В финале турнира 2026 года итальянский теннисист обыграл третью ракетку мира Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

«Мы снова это сделали. Спасибо всем за любовь и поддержку», — написал Синнер на личной странице в одной из социальных сетей.

Напомним, Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона. В прошлогоднем финале он одолел испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Для Синнера этот титул стал 30-м в карьере и шестым в текущем сезоне. Все пять предыдущих титулов в этом году Синнер выиграл на «Мастерсах» — в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами.