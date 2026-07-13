Синнер взял титул на Уимблдоне, не сыграв на иных турнирах на траве. Это 8-й раз в истории

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер (Италия) стал восьмым игроком в Открытую эру, взявшим титул на Уимблдоне, не выступив на других травяных турнирах в сезоне. В финале турнира 2026 года итальянский теннисист обыграл третью ракетку мира Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 и завоевал второй титул травяного «Шлема» подряд.

Отметим, чемпионство на Уимблдоне принесло Синнеру шестой в сезоне титул. Все пять предыдущих титулов в этом году Синнер выиграл на «Мастерсах» – в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами.

Победная серия Янника в решающих стадиях различных турниров достигла отметки в 10 матчей. В свою очередь, Зверев потерпел от Синнера 10-е поражение кряду.