Синнер взял титул на Уимблдоне, не сыграв на иных турнирах на траве. Это 8-й раз в истории
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» Янник Синнер (Италия) стал восьмым игроком в Открытую эру, взявшим титул на Уимблдоне, не выступив на других травяных турнирах в сезоне. В финале турнира 2026 года итальянский теннисист обыграл третью ракетку мира Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 и завоевал второй титул травяного «Шлема» подряд.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|7 7
|6
|6
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|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
Отметим, чемпионство на Уимблдоне принесло Синнеру шестой в сезоне титул. Все пять предыдущих титулов в этом году Синнер выиграл на «Мастерсах» – в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами.
Победная серия Янника в решающих стадиях различных турниров достигла отметки в 10 матчей. В свою очередь, Зверев потерпел от Синнера 10-е поражение кряду.
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