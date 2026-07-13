Зверев назвал причины поражения от Синнера в финале Уимблдона-2026

Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от лидера мирового рейтинга Янника Синнера в финале Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу итальянца.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
«Не знаю, можно ли сказать, что я контролировал игру, но я чувствовал, что мы оба показывали очень, очень похожий уровень, причём он был крайне высоким. Думаю, в первых двух сетах мы оба играли на невероятном уровне. Я неудачно ошибся справа в начале тай-брейка второго сета. Это немного изменило ход матча. В целом считаю, что качество игры было очень высоким.
Падение в третьем сете мне не помогло. В третьем сете мой уровень немного снизился, но затем я снова вернулся к своей игре в четвёртом сете. Я отдал подачу, да, немного неудачным образом, так что… таким получился этот матч. Но в целом думаю, что мы оба сохраняли достаточно высокий уровень на протяжении всей встречи», — приводит слова Зверева Punto de Break.
Напомним, Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона. В прошлогоднем финале он одолел испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).
- 13 июля 2026
-
05:59
-
05:28
-
04:38
-
04:20
-
04:01
-
00:53
-
00:53
-
00:40
-
00:34
-
00:25
-
00:18
-
00:05
- 12 июля 2026
-
23:50
-
23:42
-
23:34
-
23:25
-
23:16
-
23:08
-
23:01
-
22:54
-
22:49
-
22:48
-
22:38
-
22:36
-
22:31
-
22:25
-
22:22
-
22:16
-
21:57
-
21:34
-
21:13
-
20:38
-
20:22
-
20:08
-
19:42