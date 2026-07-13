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Зверев назвал причины поражения от Синнера в финале Уимблдона-2026

Зверев назвал причины поражения от Синнера в финале Уимблдона-2026
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Третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение от лидера мирового рейтинга Янника Синнера в финале Уимблдона. Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу итальянца.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Не знаю, можно ли сказать, что я контролировал игру, но я чувствовал, что мы оба показывали очень, очень похожий уровень, причём он был крайне высоким. Думаю, в первых двух сетах мы оба играли на невероятном уровне. Я неудачно ошибся справа в начале тай-брейка второго сета. Это немного изменило ход матча. В целом считаю, что качество игры было очень высоким.

Падение в третьем сете мне не помогло. В третьем сете мой уровень немного снизился, но затем я снова вернулся к своей игре в четвёртом сете. Я отдал подачу, да, немного неудачным образом, так что… таким получился этот матч. Но в целом думаю, что мы оба сохраняли достаточно высокий уровень на протяжении всей встречи», — приводит слова Зверева Punto de Break.

Напомним, Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона. В прошлогоднем финале он одолел испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

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