Медведев вернулся в топ-8 рейтинга ATP, Зверев обошёл Алькараса после финала Уимблдона

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на сайте опубликовала обновлённую версию мирового рейтинга. Российский теннисист Даниил Медведев поднялся с девятого места на восьмое, обогнав итальянца Флавио Коболли. Карен Хачанов потерял четыре позиции и опустился на 26-е место, а Андрей Рублёв поднялся с 16-й на 13-ю строчку.

Лидером рейтинга ATP по-прежнему остаётся итальянский теннисист Янник Синнер. Финалист Уимблдона немец Александр Зверев вернулся в топ-2, опередив пропускавшего турнир испанца Карлоса Алькараса.

Обновлённый рейтинг ATP на 13 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 13450 очков;

2 (3). Александр Зверев (Германия) — 8480;

3 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8160;

4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4740;

5 (6). Алекс де Минор (Австралия) — 4110;

6 (5). Бен Шелтон (США) — 3770;

7 (8). Новак Джокович (Сербия) — 3760;

8 (9). Даниил Медведев (Россия) — 3670;

9 (10). Флавио Коболли (Италия) — 3460;

10 (7). Тейлор Фриц (США) — 3365…

16 (13). Андрей Рублёв (Россия) — 2230…

26 (22). Карен Хачанов (Россия) — 1780…

96 (132). Роман Сафиуллин (Россия) — 678.