Мирра Андреева осталась на пятом месте рейтинга WTA, Швёнтек потеряла пять позиций

19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева сохранила за собой пятую позицию рейтинга WTA после Уимблдона, откуда вылетела после второго круга турнира, проиграв 38-му номеру рейтинга чешской спортсменке Барборе Крейчиковой.
Помимо Андреевой, другая россиянка Диана Шнайдер опустилась на три строчки после ТБШ, теперь она занимает 18-е место. Шнайдер проиграла соотечественнице Людмиле Самсоновой во втором круге Уимблдона.
Также пять позиций в обновлённом рейтинге потеряла польская спортсменка Ига Швёнтек, опустившаяся на восьмую строчку.
Обновлённый рейтинг WTA на 13 июля:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8550;
2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) — 8143;
3 (4). Джессика Пегула (США) — 6301;
4 (7). Кори Гауфф (США) — 5649;
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5293;
6 (9). Каролина Мухова (Чехия) — 5168;
7 (12). Линда Носкова (Чехия) — 5119;
8 (3). Ига Швёнтек (Польша) — 4539;
9 (6). Аманда Анисимова (США) — 4353;
10 (8). Элина Свитолина (Украина) — 4351…
18 (15). Диана Шнайдер (Россия) — 2458;
19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 2301;
20 (20). Анна Калинская (Россия) — 2300…
69 (41). Людмила Самсонова (Россия) — 970…
90 (98). Алина Корнеева (Россия) — 840.