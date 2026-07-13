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Чемпион парного Уимблдона-2026 Паттен: нужно развивать теннис, а не сокращать возможности

Чемпион парного Уимблдона-2026 Паттен: нужно развивать теннис, а не сокращать возможности
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Чемпион парного Уимблдона-2026 Генри Паттен раскритиковал возможные реформы ATP, которые приведут к сокращению сеток парных турниров к 2028 году.

«ATP рассматривает реформы, которые могут привести к сокращению количества парных турниров. Я твердо уверен, что наша цель – развивать теннис. Переполненные трибуны Центрального корта Уимблдона – это отличный пример того, сколько радости может приносить парный теннис.

Нам нужно создавать больше возможностей для детей – независимо от того, хотят они играть в одиночном или парном разряде. Нам нужно развивать теннис, а не сокращать возможности для игроков», – сказал Паттен на церемонии награждения.

Ранее финский теннисист Харри Хелиёваара и британец Генри Паттен стали чемпионами Уимблдона-2026 в парном разряде. В финале им удалось обыграть сальвадорца Марсело Аревало и хорвата Мате Павича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).

Уимблдон — парный разряд (м). Финал
11 июля 2026, суббота. 15:05 МСК
Харри Хелиёваара
Финляндия
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Великобритания
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 4 		6 3
         
Марсело Аревало
Сальвадор
Марсело Аревало
Мате Павич
Хорватия
Мате Павич
М. Аревало М. Павич
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