Чемпион парного Уимблдона-2026 Паттен: нужно развивать теннис, а не сокращать возможности

Чемпион парного Уимблдона-2026 Генри Паттен раскритиковал возможные реформы ATP, которые приведут к сокращению сеток парных турниров к 2028 году.
«ATP рассматривает реформы, которые могут привести к сокращению количества парных турниров. Я твердо уверен, что наша цель – развивать теннис. Переполненные трибуны Центрального корта Уимблдона – это отличный пример того, сколько радости может приносить парный теннис.
Нам нужно создавать больше возможностей для детей – независимо от того, хотят они играть в одиночном или парном разряде. Нам нужно развивать теннис, а не сокращать возможности для игроков», – сказал Паттен на церемонии награждения.
Ранее финский теннисист Харри Хелиёваара и британец Генри Паттен стали чемпионами Уимблдона-2026 в парном разряде. В финале им удалось обыграть сальвадорца Марсело Аревало и хорвата Мате Павича со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3).
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