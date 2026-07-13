Турнир WTA-250 в Афинах: расписание матчей 13 июля

Сегодня, 13 июля, в Афинах (Греция) стартует розыгрыш хардового турнира WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. Турнир WTА-250. Афины (Греция). Первый круг. Расписание матчей 13 июля (время московское):