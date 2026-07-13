Турнир WTA-250 в Афинах: расписание матчей 13 июля
Сегодня, 13 июля, в Афинах (Греция) стартует розыгрыш хардового турнира WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.
Теннис. Турнир WTА-250. Афины (Греция). Первый круг. Расписание матчей 13 июля (время московское):
- 17:30 — Магда Линетт (Польша, 8) — Маи Хонтама (Япония, LD);
- 17:30 — Чжэн Циньвэнь (Китай) — Джессика Бузас Манейро (Испания, 6);
- 17:30 — Марианна Аргирокастрити (Греция, WC) — Лилли Таггер (Австрия, Q);
- 19:00 — Виктория Морвайова (Словакия, Q) — Сара Бейлек (Чехия, 5);
- 19:30 — Полина Кудерметова (Узбекистан) — Мария Саккари (Греция, 4);
- 21:00 — Валентини Грамматикопулу (Греция, WC) — Алисия Паркс (США).
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