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Мирра Андреева сохранила лидерство в Чемпионской гонке WTA, Шнайдер потеряла позицию

Мирра Андреева сохранила лидерство в Чемпионской гонке WTA, Шнайдер потеряла позицию
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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки WTA сезона-2026 по итогам Уимблдона-2026. Россиянка Мирра Андреева сумела сохранить за собой статус лидера. Наибольший взлёт в топ-20 рейтинга продемонстрировали чемпионка Уимблдона чешка Линда Носкова, а также четвертьфиналистки турнира — Наоми Осака и Элисе Мертенс.

Теннис. WTA. Чемпионская гонка на 13 июля

  1. (1) Мирра Андреева (Россия) – 4999 балла.
  2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) – 4945.
  3. (3) Елена Рыбакина (Казахстан) – 4627.
  4. (6) Каролина Мухова (Чехия) – 4270.
  5. (4) Элина Свитолина (Украина) – 4116.
  6. (5) Джессика Пегула (США) – 3950.
  7. (12) Линда Носкова (Чехия) – 3674.
  8. (7) Кори Гауфф (США) – 3484.
  9. (8) Марта Костюк (Украина) – 3275.
  10. (9) Виктория Мбоко (Канада) – 2393…

12 (11). Ига Швёнтек (Польша) – 1954…

15. (14) Диана Шнайдер (Россия) – 1685…

17 (23). Элисе Мертенс (Бельгия) – 1600.

18 (27). Наоми Осака (Япония) – 1527…

20. (20) Анна Калинская (Россия) – 1490.

Полностью рейтинг чемпионской гонки доступен на «Чемпионате».

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