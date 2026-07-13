Мирра Андреева сохранила лидерство в Чемпионской гонке WTA, Шнайдер потеряла позицию

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки WTA сезона-2026 по итогам Уимблдона-2026. Россиянка Мирра Андреева сумела сохранить за собой статус лидера. Наибольший взлёт в топ-20 рейтинга продемонстрировали чемпионка Уимблдона чешка Линда Носкова, а также четвертьфиналистки турнира — Наоми Осака и Элисе Мертенс.
Теннис. WTA. Чемпионская гонка на 13 июля
- (1) Мирра Андреева (Россия) – 4999 балла.
- (2) Арина Соболенко (Беларусь) – 4945.
- (3) Елена Рыбакина (Казахстан) – 4627.
- (6) Каролина Мухова (Чехия) – 4270.
- (4) Элина Свитолина (Украина) – 4116.
- (5) Джессика Пегула (США) – 3950.
- (12) Линда Носкова (Чехия) – 3674.
- (7) Кори Гауфф (США) – 3484.
- (8) Марта Костюк (Украина) – 3275.
- (9) Виктория Мбоко (Канада) – 2393…
12 (11). Ига Швёнтек (Польша) – 1954…
15. (14) Диана Шнайдер (Россия) – 1685…
17 (23). Элисе Мертенс (Бельгия) – 1600.
18 (27). Наоми Осака (Япония) – 1527…
20. (20) Анна Калинская (Россия) – 1490.
Полностью рейтинг чемпионской гонки доступен на «Чемпионате».