Турнир WTA-250 в Яссах: расписание матчей 13 июля
Сегодня, 13 июля, в Яссах (Румыния) стартует розыгрыш хардового турнира WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.
Теннис. Турнир WTА-250. Яссы (Румыния). Первый круг. Расписание матчей 13 июля (время московское):
- 15:00 — Алина Чараева (Армения)— Виктория Хименес-Касинцева (Румыния);
- 15:00 — Анна Бондарь (Венгрия, 7) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, WC);
- 17:30 — Клара Бюрель (Франция, WC) — Юлия Путинцева (Казахстан);
- 19:00 — Надя Подорошка (Аргентина, WC) — Петра Марчинко (Хорватия, 2).
Турнир в Яссах проходит с 13 по 19 июля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Румынии Ирина Бегу.
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