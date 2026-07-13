Турнир WTA-250 в Яссах: расписание матчей 13 июля

Сегодня, 13 июля, в Яссах (Румыния) стартует розыгрыш хардового турнира WTA-250. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. Турнир WTА-250. Яссы (Румыния). Первый круг. Расписание матчей 13 июля (время московское):

15:00 — Алина Чараева (Армения)— Виктория Хименес-Касинцева (Румыния);

15:00 — Анна Бондарь (Венгрия, 7) — Сара Соррибес-Тормо (Испания, WC);

17:30 — Клара Бюрель (Франция, WC) — Юлия Путинцева (Казахстан);

19:00 — Надя Подорошка (Аргентина, WC) — Петра Марчинко (Хорватия, 2).

Турнир в Яссах проходит с 13 по 19 июля. Действующей чемпионкой соревнований является представительница Румынии Ирина Бегу.