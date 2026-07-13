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Синнер и Зверев оторвались от Алькараса в Чемпионской гонке ATP, Медведев замыкает топ-5

Синнер и Зверев оторвались от Алькараса в Чемпионской гонке ATP, Медведев замыкает топ-5
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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг Чемпионской гонки ATP по итогам прошедшего Уимблдона-2026. Его по-прежнему возглавляет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Теннис. Чемпионская гонка ATP на 13 июля

  1. Янник Синнер (Италия) – 7950 очков.
  2. Александр Зверев (Германия) – 6540.
  3. Карлос Алькарас (Испания) – 3650.
  4. Флавио Коболли (Италия) – 3020.
  5. Даниил Медведев (Россия) – 2520.
  6. Новак Джокович (Сербия) – 2310.
  7. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 2190.
  8. Алекс де Минор (Австралия) – 2070.
  9. Бен Шелтон (США) – 2030.
  10. Артюр Фис (Франция) – 1940…

20. Александр Бублик (Казахстан) – 1430.

21. Андрей Рублёв (Россия) – 1420…

35. Карен Хачанов (Россия) – 870…

72. Роман Сафиуллин (Россия) – 568.

Полностью с рейтингом Чемпионской гонки ATP вы можете ознакомиться на «Чемпионате».

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