Синнер и Зверев оторвались от Алькараса в Чемпионской гонке ATP, Медведев замыкает топ-5
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг Чемпионской гонки ATP по итогам прошедшего Уимблдона-2026. Его по-прежнему возглавляет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Теннис. Чемпионская гонка ATP на 13 июля
- Янник Синнер (Италия) – 7950 очков.
- Александр Зверев (Германия) – 6540.
- Карлос Алькарас (Испания) – 3650.
- Флавио Коболли (Италия) – 3020.
- Даниил Медведев (Россия) – 2520.
- Новак Джокович (Сербия) – 2310.
- Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 2190.
- Алекс де Минор (Австралия) – 2070.
- Бен Шелтон (США) – 2030.
- Артюр Фис (Франция) – 1940…
20. Александр Бублик (Казахстан) – 1430.
21. Андрей Рублёв (Россия) – 1420…
35. Карен Хачанов (Россия) – 870…
72. Роман Сафиуллин (Россия) – 568.
Полностью с рейтингом Чемпионской гонки ATP вы можете ознакомиться на «Чемпионате».
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