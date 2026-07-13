Синнер и Зверев оторвались от Алькараса в Чемпионской гонке ATP, Медведев замыкает топ-5

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг Чемпионской гонки ATP по итогам прошедшего Уимблдона-2026. Его по-прежнему возглавляет первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Теннис. Чемпионская гонка ATP на 13 июля

Янник Синнер (Италия) – 7950 очков. Александр Зверев (Германия) – 6540. Карлос Алькарас (Испания) – 3650. Флавио Коболли (Италия) – 3020. Даниил Медведев (Россия) – 2520. Новак Джокович (Сербия) – 2310. Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 2190. Алекс де Минор (Австралия) – 2070. Бен Шелтон (США) – 2030. Артюр Фис (Франция) – 1940…

20. Александр Бублик (Казахстан) – 1430.

21. Андрей Рублёв (Россия) – 1420…

35. Карен Хачанов (Россия) – 870…

72. Роман Сафиуллин (Россия) – 568.

Полностью с рейтингом Чемпионской гонки ATP вы можете ознакомиться на «Чемпионате».