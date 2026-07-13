Видео: Янник Синнер и Линда Носкова станцевали вместе на балу чемпионов Уимблдона-2026

В Лондоне, Великобритания, прошёл бал чемпионов Уимблдона-2026, в рамках которого по традиции чемпионы одиночных разрядов – итальянец Янник Синнер и чешка Линда Носкова – исполнили традиционный танец победителей.

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На Уимблдоне-2026 Синнеру удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.

Носкова на Уимблдоне-2026 впервые в карьере завоевала титул чемпионки турнира «Большого шлема». В финале она со счётом 6:2, 5:7, 6:3 обыграла соотечественницу Каролину Мухову.