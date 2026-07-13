Видео: Янник Синнер и Линда Носкова станцевали вместе на балу чемпионов Уимблдона-2026
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В Лондоне, Великобритания, прошёл бал чемпионов Уимблдона-2026, в рамках которого по традиции чемпионы одиночных разрядов – итальянец Янник Синнер и чешка Линда Носкова – исполнили традиционный танец победителей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео момента:
На Уимблдоне-2026 Синнеру удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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3
Александр Зверев
А. Зверев
Носкова на Уимблдоне-2026 впервые в карьере завоевала титул чемпионки турнира «Большого шлема». В финале она со счётом 6:2, 5:7, 6:3 обыграла соотечественницу Каролину Мухову.
Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
9
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
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|6
12
Линда Носкова
Л. Носкова
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