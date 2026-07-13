Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Видео: Янник Синнер и Линда Носкова станцевали вместе на балу чемпионов Уимблдона-2026

Видео: Янник Синнер и Линда Носкова станцевали вместе на балу чемпионов Уимблдона-2026
Комментарии

В Лондоне, Великобритания, прошёл бал чемпионов Уимблдона-2026, в рамках которого по традиции чемпионы одиночных разрядов – итальянец Янник Синнер и чешка Линда Носкова – исполнили традиционный танец победителей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео момента:

На Уимблдоне-2026 Синнеру удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Носкова на Уимблдоне-2026 впервые в карьере завоевала титул чемпионки турнира «Большого шлема». В финале она со счётом 6:2, 5:7, 6:3 обыграла соотечественницу Каролину Мухову.

Уимблдон (ж). Финал
11 июля 2026, суббота. 18:10 МСК
Каролина Мухова
9
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 3
6 		5 6
         
Линда Носкова
12
Чехия
Линда Носкова
Л. Носкова
Материалы по теме
Синнер получил за победу на Уимблдоне $ 4,8 млн. А за карьеру у него набралось $ 70 млн
Синнер получил за победу на Уимблдоне $ 4,8 млн. А за карьеру у него набралось $ 70 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android