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Янник Синнер повторил достижение Роджера Федерера 2003 года на Уимблдоне

Янник Синнер повторил достижение Роджера Федерера 2003 года на Уимблдоне
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым игроком, завоевавшим титул в мужском одиночном разряде на Уимблдоне, не уступив ни гейма на своей подаче в полуфинале и финале с 2003 года, когда это сделал Роджер Федерер. Об этом сообщает OptaAce.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В воскресенье, 12 июля, Синнер стал чемпионом Уимблдона-2026, обыграв в финале чемпиона «Ролан Гаррос» — 2026 немца Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:6), 6:3, 6:4.

Для Синнера титул на Уимблдоне стал 30-м в карьере и шестым в текущем сезоне. Все пять предыдущих титулов в этом году итальянец выиграл на «Мастерсах» — в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами.

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