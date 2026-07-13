Янник Синнер повторил достижение Роджера Федерера 2003 года на Уимблдоне
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер стал первым игроком, завоевавшим титул в мужском одиночном разряде на Уимблдоне, не уступив ни гейма на своей подаче в полуфинале и финале с 2003 года, когда это сделал Роджер Федерер. Об этом сообщает OptaAce.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|6
|6
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|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
В воскресенье, 12 июля, Синнер стал чемпионом Уимблдона-2026, обыграв в финале чемпиона «Ролан Гаррос» — 2026 немца Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:6), 6:3, 6:4.
Для Синнера титул на Уимблдоне стал 30-м в карьере и шестым в текущем сезоне. Все пять предыдущих титулов в этом году итальянец выиграл на «Мастерсах» — в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами.
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