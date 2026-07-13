Турнир ATP-250 в Гштааде: расписание матчей 13 июля

Сегодня, 13 июля, в Гштааде (Швейцария) стартует грунтовый турнир категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня.

Теннис. ATP-250 в Гштааде (Швейцария). Первый круг. Расписание 13 июля (время — мск):

11:30 – Лоренцо Сонего (Италия) — Йоэль Шверцлер (Австрия);

13:00 – Килиан Фельдбауш (Швейцария) — Миомир Кецманович (Сербия);

13:30 – Клеман Табюр (Франция) — Юрий Родионов (Австрия);

15:00 – Рафаэль Коллиньон (Бельгия) — Тимофей Скатов (Казахстан);

18:30 – Доминик Штефан Штрикер (Швейцария) — Хауме Мунар (Испания);

Турнир в Гштааде проходит с 13 по 19 июля. Действующий чемпион — казахстанский теннисист Александр Бублик.