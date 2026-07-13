Янник Синнер: в теннисе многое зависит от уверенности, и, когда ты уверен, играть проще

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, считает ли решающей игру на приёме в матчах против Александра Зверева и Новака Джоковича.

— Согласны ли вы с оценкой того, что вашим решающим оружием против Новака и Саши сегодня было ваше возвращение?

— Я думаю, что в теннисе многое зависит от уверенности, и, когда ты уверен, играть становится проще. Думаю, что легче возвращаться, если ты знаешь, что можешь удержать подачу. Тогда ты свободнее пытаешься вернуть как можно лучше. В то же время против Саши, когда он подаёт так, как сейчас, его действительно очень сложно обыграть. Особенно на таком покрытии. Пытался понять, что происходит, особенно в важные моменты, на тай-брейке во втором сете. Пытался понять, куда он клонит, — сказал Синнер на пресс-конференции.