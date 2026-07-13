«Они любят этот вид спорта». Синнер рассказал о трудностях в общении с королевской семьёй

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, было ли ему в этом году легче разговаривать с членами королевской семьи.

«Нет, легче не стало. Знаете, я очень их уважаю и всегда переживаю, потому что не хочу переходить какую-то грань. Видно, что они действительно любят этот вид спорта. Это точно те же чувства, что испытываем мы, игроки, когда их видим. Они сидят там по четыре часа под солнцем в такую жару — это очень приятно. Я спросил детей, продолжают ли они играть. Они очень рады. Да, играют. У нас был очень короткий разговор, но мне нравится, что они находят время поговорить со мной», — сказал Синнер на пресс-конференции.