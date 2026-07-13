Тарпищев: далеко не каждый сможет работать с Медведевым

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о российском теннисисте Данииле Медведеве после того, как спортсмен прекратил работу со своим тренером Томасом Юханссоном, с которым сотрудничал с сентября 2025 года.

«С тренером надо иметь определённый контакт. Чтобы была связь эмоциональная, психологическая. Это не так просто. Ну и Даня не слишком простой человек — далеко не каждый сможет с ним работать. Но если он найдёт специалиста, с которым появится контакт по психологии, — всё будет хорошо. А так, можно и всю жизнь искать», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

За время работы с Томасом Юханссоном Медведев стал чемпионом турниров АТР-250 в Алма-Ате (Казахстан), Брисбене (Австралия), а также ATP-500 в Дубае (ОАЭ).