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«Хочу отдохнуть неделю». Янник Синнер — о планах после победы на Уимблдоне

«Хочу отдохнуть неделю». Янник Синнер — о планах после победы на Уимблдоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер рассказал, что ставит под сомнение своё участие на «Мастерсах» в Монреале и Цинциннати.

«Сейчас важно насладиться этим моментом. После Парижа я очень много работал и у меня было совсем мало свободных дней. Мы спокойно обсудим следующие цели и календарь. Надо понять, какой выбор будет для меня лучшим.

Не думаю о возможности выиграть девять «Мастерсов» за сезон. Я иду турнир за турниром. Надо понять — правильно ли играть Монреаль, Цинциннати, оба или только один. Вариантов много. В этот момент самое важное — отключить голову. Внутри меня много счастья. Я горжусь собой и своей командой, которая продолжает толкать меня в правильном направлении. Работа никогда не заканчивается, и есть ещё маленькие вещи, которые я могу улучшить. Но сейчас хочу полностью отдохнуть неделю, не думать о теннисе и жить обычной жизнью. Затем снова вернётся весь фокус на следующую цель», — сказал Синнер на пресс-конференции.

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