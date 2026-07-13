Синнер сравнялся с Хьюиттом по количеству недель на первой строчке рейтинга ATP

Итальянский теннисист Янник Синнер сравнялся с трёхкратным победителем ТБШ Ллейтоном Хьюиттом по числу недель в статусе первой ракетки мира. За свою карьеру он уже находится во главе рейтинга АТР на протяжении 80 недель.

Теперь Синнер делит с Хьюиттом 10-е место по этому показателю. Лидерство по-прежнему удерживает Новак Джокович, который носил статус лучшего теннисиста мира в течение 428 недель. Далее идут Роджер Федерер (310), Пит Сампрас (286), Иван Лендл (270), Джимми Коннорс (268), Рафаэль Надаль (209), Джон Макинрой (170), Бьорн Борг (109) и Андре Агасси (101).

Ранее Синнер одержал победу в финале Уимблдона-2026, переиграв третью ракетку мира Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.