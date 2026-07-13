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«Этот титул действительно ощущается особенным». Кэхилл — о победе Синнера на Уимблдоне

«Этот титул действительно ощущается особенным». Кэхилл — о победе Синнера на Уимблдоне
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Даррен Кэхилл, тренер пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Янника Синнера рассказал, было ли особенно важно для его подопечного выиграть Уимблдон в этом году.

«Я не думаю, что этот турнир «Большого шлема» был важнее других. Правда в том, что за последние шесть месяцев произошло много событий. В Австралии он проиграл Новаку Джоковичу, который показал выдающийся теннис. Затем случилось то, что произошло в Париже, и до сих пор мы точно не знаем, что там произошло.

Важна была реакция. Мы приехали в Уимблдон за 12 дней до турнира, потому что решили не играть на подготовительных соревнованиях. Мы знали, что первые матчи будут тяжёлыми, но Янник просто опустил голову и работал. У него была фантастическая установка на протяжении всего турнира. У него будет очень длинная карьера и ещё будут возможности выиграть много турниров «Большого шлема», но этот титул действительно ощущается особенным», — приводит слова Кэхилла Punto de Break.

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