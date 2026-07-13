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Андрей Ольховский прокомментировал победу Синнера над Зверевым в финале Уимблдона

Андрей Ольховский прокомментировал победу Синнера над Зверевым в финале Уимблдона
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Заслуженный тренер России по теннису Андрей Ольховский прокомментировал победу итальянца Янника Синнера на Уимблдоне-2026. В финале он одолел представителя Германии Александра Зверева со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

«Победа Синнера была ожидаемой, так как у Зверева нет ни одной победы над ним. Однако, на мой взгляд, Саша приблизился по уровню. Он играл смело, и первый сет показал, что на скорости, когда Зверев не боится, может обыгрывать Синнера и Алькараса. Здесь встречается психологический момент. Дело в том, что такой уровень тенниса нужно показывать не один или два сета, а на протяжении трёх как минимум, чтобы победить этих ребят. В дальнейшем всё возможно. Потенциально он может показывать очень хорошую игру относительно Алькараса и Синнера, ведь относительно других он уже показывает феноменальный теннис. Результаты говорят сами за себя», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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