Кэхилл рассказал, какие изменения были внесены в игру Синнера после «Ролан Гаррос»

Даррен Кэхилл, тренер пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Янника Синнера, рассказал, какие изменения были внесены в игру итальянца после «Ролан Гаррос».

«Медицинские отчёты — личное дело Янника, и мы не будем их обсуждать. Да, мы сделали несколько небольших изменений в его подготовке. Даже во время матчей видно, что теперь он уходит с корта между сетами, чтобы переодеться, зайти на несколько минут в кондиционируемое помещение и следовать очень конкретной рутине, когда на улице жарко.

Надо помнить, что он вырос в итальянских Альпах. Чем больше времени он проводит в тренировках в жарких условиях, тем лучше будет подготовлен. Это был один из самых жарких Уимблдонов, которые мы помним, и он справился действительно хорошо», — приводит слова Кэхилла Punto de Break.