Бертолуччи: Зверев продемонстрировал лучший теннис в своей жизни
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Бывший итальянский теннисист, а ныне эксперт Паоло Бертолуччи поделился мнением о выступлении второй ракетки мира Александра Зверева в финальном матче Уимблдона-2026, в котором тот уступил итальянцу Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
«В решающем матче на кортах Всеанглийского клуба соперником Синнера стал не Карлос Алькарас, а Саша Зверев, из-за чего многим казалось, что игра будет проще. Но вышло совсем иначе: Зверев в том финале — особенно в первых двух сетах, или даже в двух с половиной, — демонстрировал, пожалуй, лучший теннис в своей жизни. На траве он определённо никогда прежде не играл на таком уровне», — приводит слова Бертолуччи La gazzetta dello sport.
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