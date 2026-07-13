Бертолуччи: Зверев продемонстрировал лучший теннис в своей жизни

Бывший итальянский теннисист, а ныне эксперт Паоло Бертолуччи поделился мнением о выступлении второй ракетки мира Александра Зверева в финальном матче Уимблдона-2026, в котором тот уступил итальянцу Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

«В решающем матче на кортах Всеанглийского клуба соперником Синнера стал не Карлос Алькарас, а Саша Зверев, из-за чего многим казалось, что игра будет проще. Но вышло совсем иначе: Зверев в том финале — особенно в первых двух сетах, или даже в двух с половиной, — демонстрировал, пожалуй, лучший теннис в своей жизни. На траве он определённо никогда прежде не играл на таком уровне», — приводит слова Бертолуччи La gazzetta dello sport.