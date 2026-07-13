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Бертолуччи: Зверев продемонстрировал лучший теннис в своей жизни

Бертолуччи: Зверев продемонстрировал лучший теннис в своей жизни
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Бывший итальянский теннисист, а ныне эксперт Паоло Бертолуччи поделился мнением о выступлении второй ракетки мира Александра Зверева в финальном матче Уимблдона-2026, в котором тот уступил итальянцу Яннику Синнеру. Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«В решающем матче на кортах Всеанглийского клуба соперником Синнера стал не Карлос Алькарас, а Саша Зверев, из-за чего многим казалось, что игра будет проще. Но вышло совсем иначе: Зверев в том финале — особенно в первых двух сетах, или даже в двух с половиной, — демонстрировал, пожалуй, лучший теннис в своей жизни. На траве он определённо никогда прежде не играл на таком уровне», — приводит слова Бертолуччи La gazzetta dello sport.

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Новости. Теннис
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