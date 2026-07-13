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Кэхилл: Зверев играет иначе против Синнера, Карлос вернётся сильным, это заставляет расти

Кэхилл: Зверев играет иначе против Синнера, Карлос вернётся сильным, это заставляет расти
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Даррен Кэхилл и Симоне Ваньоцци, тренеры пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Янника Синнера рассказали, почему игрокам нужно постоянно работать над своей игрой.

Ваньоцци: Мы очень довольны прогрессом за эти пять лет, но всё ещё много чего можно улучшить. Наша цель с самого начала — сделать из него более агрессивного игрока, чтобы он чаще подходил к сетке и добавил в свою игру больше вариативности, например, дропшоты.

Кэхилл: Только не слишком много дропшотов, когда он подаёт на матч (смеётся).

Ваньоцци: Именно. Но для игрока такого уровня важно выходить на корт каждый день с новой целью. Недостаточно просто поддерживать уровень.

Кэхилл: Мы видели это на примере Федерера, Надаля, Джоковича и Маррея. Они никогда не переставали развиваться. Сейчас Зверев играет иначе против Янника, Карлос вернётся очень сильным, и это заставляет постоянно расти дальше, — приводит слова Кэхилла и Ваньоцци Punto de Break.

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