Паоло Бертолуччи: Синнер — огромное достояние итальянского спорта

Бывший итальянский теннисист, а ныне эксперт Паоло Бертолуччи поделился мнением о победе первой ракетки мира Янника Синнера в финальном матче Уимблдона-2026, в котором тот обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
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«Спустя 12 месяцев Синнер вновь добился своего, подтвердив статус чемпиона Уимблдона. Он был великолепен: он стойко держал удар. Как только уровень игры Зверева немного снизился, Синнер тут же перехватил инициативу, взяв под контроль третий и четвёртый сеты.
Перед Янником стояла сложнейшая задача — не допустить отставания в два сета. Он справился с ней, проведя феноменальный тай-брейк во второй партии. Две победы на Уимблдоне подряд поддерживают мечту; у него впереди ещё долгая карьера, и он служит прекрасным примером для подражания как на корте, так и за его пределами. Он огромное достояние итальянского спорта в целом», — приводит слова Бертолуччи La gazzetta dello sport.
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