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«Он в будущем станет ещё большей проблемой для всех». Кэхилл — о прогрессе Зверева

«Он в будущем станет ещё большей проблемой для всех». Кэхилл — о прогрессе Зверева
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Даррен Кэхилл, тренер пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Янника Синнера рассказал, о ментальной и физической стойкости, которую продемонстрировал итальянец в финале Уимблдона-2026. В финале он обыграл немца Александра Зверева.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Думаю, оба игрока показали невероятную игру, но особенно Янник. Мы уже видели некоторые проблески того, как Александр играет в таком стиле в предыдущих встречах. Помню первый сет в Майами, когда он бил с огромной агрессией, хорошо подавал и сразу себе создавал несколько возможностей. Мы знали, что он способен так играть. Единственное, чего мы не знали, — как долго он сможет держать этот уровень.

Зверев был очень близок к тому, чтобы выиграть и второй сет и выйти вперёд в две партии. Если он продолжит играть в таком ключе и с таким стилем, он уже сейчас очень опасный соперник, а в будущем станет ещё большей проблемой для всех. Теперь, после победы на турнире «Большого шлема» в Париже, это заметно даже по тому, как он передвигается по корту. У него гораздо больше уверенности. Он знает, что способен выиграть семь матчей, чтобы завоевать титул «Большого шлема». Это великолепный игрок, и мы испытываем к Александру огромное уважение», — приводит слова Кэхилла Punto de Break.

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