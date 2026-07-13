Даррен Кэхилл рассказал, как Янник Синнер восстанавливается после болезненных поражений

Даррен Кэхилл, тренер пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Янника Синнера рассказал, как его подопечный восстанавливается после болезненных поражений.

«Именно об этом мы говорили перед финалом. Больше всего радует его способность подниматься после неудач. За эти годы он пережил очень тяжёлые удары, например, упущенные матчболы против Карлоса или то, что случилось в этом году на «Ролан Гаррос». Но на следующий день он всегда звонит и спрашивает: «Что делаем дальше? Когда возвращаемся к тренировкам? Какая следующая цель?»

Так он понимает теннис и жизнь вообще. Каждый раз, получив удар, он возвращается сильнее. Сегодня он снова это показал, потому что Зверев очень сильно его испытывал», — приводит слова Кэхилла Punto de Break.