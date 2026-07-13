Лоренцо Сонего обыграл Шверцлера в двух сетах в первом круге турнира в Гштааде

69-я ракетка мира 31-летний теннисист Лоренцо Сонего вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). На старте он обыграл 177-ю ракетку австрийца Йоэля Шверцлера в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Сонего восемь раз сумел подать навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из четырёх заработанных брейк-пойнтов. Шверцлер совершил пять эйсов, записав на свой счёт одну двойную ошибку.

Турнир в Гштааде проходит с 13 по 19 июля. Действующим чемпионом является казахстанский теннисист Александр Бублик.