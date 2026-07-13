Лоренцо Сонего обыграл Шверцлера в двух сетах в первом круге турнира в Гштааде
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69-я ракетка мира 31-летний теннисист Лоренцо Сонего вышел во второй круг грунтового турнира категории ATP-250 в Гштааде (Швейцария). На старте он обыграл 177-ю ракетку австрийца Йоэля Шверцлера в двух сетах. Матч завершился со счётом 6:4, 7:6 (7:4).
Гштаад. 1-й круг
13 июля 2026, понедельник. 11:40 МСК
69
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 4
177
Йоэль Шверцлер
Й. Шверцлер
Матч продолжался 1 час 49 минут. За это время Сонего восемь раз сумел подать навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один из четырёх заработанных брейк-пойнтов. Шверцлер совершил пять эйсов, записав на свой счёт одну двойную ошибку.
Турнир в Гштааде проходит с 13 по 19 июля. Действующим чемпионом является казахстанский теннисист Александр Бублик.
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