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Ваньоцци рассказал, добавило ли Синнеру давления отсутствие Алькараса на Уимблдоне

Ваньоцци рассказал, добавило ли Синнеру давления отсутствие Алькараса на Уимблдоне
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Симоне Ваньоцци, тренер пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Янника Синнера рассказал, добавило ли давления отсутствие испанца Карлоса Алькараса на Уимблдоне.

«На турнире «Большого шлема» сначала нужно выиграть шесть матчей, прежде чем думать о финале. Наш посыл всегда один: каждый матч как финал. Правда, когда твой главный соперник отсутствует, может появиться немного дополнительного давления, но мы стараемся держать всё максимально просто и думать только о следующем матче, день за днём», — приводит слова Ваньоцци Punto de Break.

Напомним, Карлос Алькарас был вынужден сняться с Уимблдона из-за травмы запястья и не смог защитить очки за финал прошлого года.

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