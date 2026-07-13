Анна Пушкарёва поделилась фото с Янником Синнером с бала чемпионов Уимблдона-2026

17-летняя российская теннисистка Анна Пушкарёва в социальных сетях опубликовала серию фотографий с бала чемпионов Уимблдона-2026. На одном из снимков россиянка запечатлена с пятикратным чемпионом турниров «Большого шлема», первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером.

Фото: Из личного архива Анны Пушкарёвой

Фото: Из личного архива Анны Пушкарёвой

Фото: Из личного архива Анны Пушкарёвой

Фото: Из личного архива Анны Пушкарёвой

Победа Пушкарёвой на Уимблдоне-2026 стала для российских спортсменок 29-й на турнирах «Большого шлема» в юниорской категории, а на лондонском соревновании по этому возрасту — 12-й. Сама Пушкарёва впервые в карьере победила в финале юниорского мэйджора.

Яннику Синнеру на Уимблдоне-2026 удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.