Алекс де Минор и Кэти Бултер сыграли свадьбу

Шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минор и британская теннисистка Кэти Бултер сыграли свадьбу. Церемония прошла в узком семейном кругу в графстве Лестершир.

Торжество состоялось 12 июля и совпало с мужским финалом Уимблдона, в котором Янник Синнер защитил свой титул, обыграв Александра Зверева со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Напомним, Кэти Бултер и Алекс де Минор вместе с 2020 года. Первые пару лет они не афишировали свой роман. В 2024 году пара объявила о помолвке.

Ранее Алекс де Минор вылетел с Уимблдона-2026. В четвёртом круге он уступил итальянцу Флавио Коболли со счётом 5:7, 6:7 (4:7), 3:6.