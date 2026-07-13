Алекс де Минор и Кэти Бултер сыграли свадьбу
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Шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минор и британская теннисистка Кэти Бултер сыграли свадьбу. Церемония прошла в узком семейном кругу в графстве Лестершир.
Торжество состоялось 12 июля и совпало с мужским финалом Уимблдона, в котором Янник Синнер защитил свой титул, обыграв Александра Зверева со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
Напомним, Кэти Бултер и Алекс де Минор вместе с 2020 года. Первые пару лет они не афишировали свой роман. В 2024 году пара объявила о помолвке.
Ранее Алекс де Минор вылетел с Уимблдона-2026. В четвёртом круге он уступил итальянцу Флавио Коболли со счётом 5:7, 6:7 (4:7), 3:6.
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