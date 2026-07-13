Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алекс де Минор и Кэти Бултер сыграли свадьбу

Алекс де Минор и Кэти Бултер сыграли свадьбу
Комментарии

Шестая ракетка мира австралиец Алекс де Минор и британская теннисистка Кэти Бултер сыграли свадьбу. Церемония прошла в узком семейном кругу в графстве Лестершир.

Торжество состоялось 12 июля и совпало с мужским финалом Уимблдона, в котором Янник Синнер защитил свой титул, обыграв Александра Зверева со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

Напомним, Кэти Бултер и Алекс де Минор вместе с 2020 года. Первые пару лет они не афишировали свой роман. В 2024 году пара объявила о помолвке.

Ранее Алекс де Минор вылетел с Уимблдона-2026. В четвёртом круге он уступил итальянцу Флавио Коболли со счётом 5:7, 6:7 (4:7), 3:6.

Материалы по теме
Алекс де Минор назвал одним из худших в карьере поражение в четвёртом круге Уимблдона-2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android