Марион Бартоли назвала Янника Синнера «новым Джоковичем»
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Бывшая теннисистка и чемпионка Уимблдона 2013 года Марион Бартоли прокомментировала победу первой ракетки мира Янника Синнера в финальном матче Уимблдона-2026, в котором тот обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|3
|4
|5
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|7 7
|6
|6
|
|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Эта победа стала для Янника 100-й на турнирах «Большого шлема». Думаю, мы видим нового Новака на ближайшие 10-15 лет. То, как он умеет выдерживать натиск, когда это необходимо, как он выдаёт невероятные удары, очень напоминает мне Новака Джоковича», – приводит слова Бартоли Metro.
Для Синнера титул на Уимблдоне-2026 стал 30-м в карьере и шестым в текущем сезоне.
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