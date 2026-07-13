Марион Бартоли назвала Янника Синнера «новым Джоковичем»

Бывшая теннисистка и чемпионка Уимблдона 2013 года Марион Бартоли прокомментировала победу первой ракетки мира Янника Синнера в финальном матче Уимблдона-2026, в котором тот обыграл немецкого теннисиста Александра Зверева. Встреча завершилась со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

«Эта победа стала для Янника 100-й на турнирах «Большого шлема». Думаю, мы видим нового Новака на ближайшие 10-15 лет. То, как он умеет выдерживать натиск, когда это необходимо, как он выдаёт невероятные удары, очень напоминает мне Новака Джоковича», – приводит слова Бартоли Metro.

Для Синнера титул на Уимблдоне-2026 стал 30-м в карьере и шестым в текущем сезоне.