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Мария Шарапова встретилась с фристайлисткой Эйлин Гу на Уибмлдоне-2026

Мария Шарапова встретилась с фристайлисткой Эйлин Гу на Уибмлдоне-2026
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова в социальных сетях опубликовала фото с трёхкратной олимпийской чемпионкой 22-летней китайской фристайлисткой американского происхождения Эйлин Гу на Уимблдоне-2026.

Фото: Из личного архива Марии Шараповой

«Приятно было познакомиться», — подписала снимок Шарапова.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м родила сына Тео. Месяц назад теннисистка посетила Открытый чемпионат Франции — 2026.

Эйлин Гу на прошедших Олимпийских играх — 2026 в Италии завоевала золото в дисциплине ски-хафпайп.

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