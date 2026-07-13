«Хочу иметь свой голос». Линда Носкова назвала свою главную цель за пределами корта

Седьмая ракетка мира чешская теннисистка Линда Носкова после победы на Уимблдоне-2026 рассказала о своей главной цели за пределами теннисного корта.

«Это одна из главных причин, почему я играю в теннис. Я хочу иметь свой голос не только на корте, но и за его пределами, чтобы могла изменить ситуацию к лучшему. Будь то переработка отходов, помощь природе или поддержка нуждающихся людей в разных странах, всё это входит в список моих целей.

Мне кажется, что меня так воспитали, может быть. Я родом из маленькой деревни. У меня всегда был очень близкий или лёгкий контакт с природой. Я фактически жила в лесу. У меня было беззаботное и свободное детство, поэтому природа всегда была рядом. Но волонтёрство, социальная работа или помощь животным и природе — это то, чем я точно хочу заниматься и после завершения карьеры», — приводит слова Носковой The Guardian.