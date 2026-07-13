Чесноков: Сафиуллину будет непросто вернуться в топ-50 ATP

Финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков заявил, что российскому теннисисту Роману Сафиуллину будет сложно вернуться в топ-50 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В обновленном рейтинге россиянин занимает 96-е место.

«Я очень рад за Романа, что он вернулся в первую сотню. На Уимблдоне он показал потрясающий теннис, уровня топ-50 минимум. Но система так устроена, что, несмотря на такой успех, в ближайшее время туда вернуться будет непросто.

Чтобы попасть в основную сетку турниров с 96-го места в рейтинге, всё ещё придется проходить квалификацию или ждать, что кто-то снимется. На турнирах «Большого шлема», скорее всего, этого делать не придётся, но есть и другие. Главное, чтобы Роман сумел удержать свой уровень и доказать, что результат на Уимблдоне не был случайностью», — приводит слова Чеснокова ТАСС.