Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Алина Чараева — Виктория Хименес-Касинцева: результат матча 13 июля, счёт 2:0, 1-й круг турнира в Яссах

Алина Чараева с «баранкой» обыграла Хименес-Касинцеву в первом круге турнира в Яссах
Комментарии

118-я ракетка мира, бывшая российская теннисистка, которая теперь представляет Армению, Алина Чараева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Яссах, Румыния. В первом круге она разгромила представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (114-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:1.

Яссы. 1-й круг
13 июля 2026, понедельник. 15:10 МСК
Алина Чараева
118
Армения
Алина Чараева
А. Чараева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		1
         
Виктория Хименес-Касинцева
114
Андорра
Виктория Хименес-Касинцева
В. Хименес-Касинцева

Встреча продолжалась 56 минут. В её рамках Чараева два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Хименес-Касинцевой ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге соревнований в Яссах Чараева сразится с победительницей матча Жаклин Кристиан (Румыния) — Леолия Жанжан (Франция).

Календарь турнира в Яссах
Сетка турнира в Яссах
Материалы по теме
Мирра после Уимблдона может выбыть из топ-5 и отдать лидерство в Гонке. Но не одновременно
Мирра после Уимблдона может выбыть из топ-5 и отдать лидерство в Гонке. Но не одновременно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android