Алина Чараева с «баранкой» обыграла Хименес-Касинцеву в первом круге турнира в Яссах
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118-я ракетка мира, бывшая российская теннисистка, которая теперь представляет Армению, Алина Чараева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Яссах, Румыния. В первом круге она разгромила представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (114-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:1.
Яссы. 1-й круг
13 июля 2026, понедельник. 15:10 МСК
118
Алина Чараева
А. Чараева
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
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|1
114
Виктория Хименес-Касинцева
В. Хименес-Касинцева
Встреча продолжалась 56 минут. В её рамках Чараева два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Хименес-Касинцевой ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.
Во втором круге соревнований в Яссах Чараева сразится с победительницей матча Жаклин Кристиан (Румыния) — Леолия Жанжан (Франция).
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