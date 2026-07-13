Алина Чараева с «баранкой» обыграла Хименес-Касинцеву в первом круге турнира в Яссах

118-я ракетка мира, бывшая российская теннисистка, которая теперь представляет Армению, Алина Чараева вышла во второй круг турнира WTA-250 в Яссах, Румыния. В первом круге она разгромила представительницу Андорры Викторию Хименес-Касинцеву (114-я в рейтинге) со счётом 6:0, 6:1.

Встреча продолжалась 56 минут. В её рамках Чараева два раза подала навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из девяти заработанных. На счету Хименес-Касинцевой ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти заработанных.

Во втором круге соревнований в Яссах Чараева сразится с победительницей матча Жаклин Кристиан (Румыния) — Леолия Жанжан (Франция).