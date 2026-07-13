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«Не верится, что мы сделали это снова». Синнер — команде после победы на Уимблдоне

«Не верится, что мы сделали это снова». Синнер — команде после победы на Уимблдоне
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер в социальных сетях опубликовал пост, в котором поблагодарил свою команду после победы на Уимблдоне-2026.

«Кровь, пот и [радостные] слёзы! Эта команда толкает меня вперёд, бросает вызов и никогда меня не подводит. Без вас я не справился бы. Не верится, что мы сделали это снова. Спасибо всем, кто сделал это возможным! Увидимся в следующем году, Уимблдон», — написал Синнер в социальных сетях.

На Уимблдоне-2026 Синнеру удалось защитить прошлогодний титул. В финале соревнований Янник со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 обыграл немца Александра Зверева.

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