Селиваненко назвал главные причины поражения Зверева от Синнера в финале Уимблдона

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о мужском финале Уимблдона-2026. В матче за титул итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

«Финалы Уимблдона в этом году удались! Теннис высочайшего уровня, на максимальных скоростях. Янник достиг 95% выигрышей на своей подаче и при этом принимает тоже лучше всех в сегодняшнем туре. Так что сейчас его победа, на мой взгляд, абсолютно закономерна.

Видел комментарий российского теннисиста Марата Сафина, где он говорит, что Зверев не до конца использует возможности своих «рычагов» и не давит на сетке так, как мог бы. Мне кажется, Марат дал самое точное описание причин поражения Зверева в финале», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.