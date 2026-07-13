Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Селиваненко назвал главные причины поражения Зверева от Синнера в финале Уимблдона

Селиваненко назвал главные причины поражения Зверева от Синнера в финале Уимблдона
Комментарии

Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко высказался о мужском финале Уимблдона-2026. В матче за титул итальянец Янник Синнер обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (9:7), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Финалы Уимблдона в этом году удались! Теннис высочайшего уровня, на максимальных скоростях. Янник достиг 95% выигрышей на своей подаче и при этом принимает тоже лучше всех в сегодняшнем туре. Так что сейчас его победа, на мой взгляд, абсолютно закономерна.

Видел комментарий российского теннисиста Марата Сафина, где он говорит, что Зверев не до конца использует возможности своих «рычагов» и не давит на сетке так, как мог бы. Мне кажется, Марат дал самое точное описание причин поражения Зверева в финале», — сказал Селиваненко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Сафин перед финалом Уимблдона рассказал, что нужно сделать Звереву, чтобы обыграть Синнера
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android