Тимофей Скатов проиграл Коллиньону на старте турнира АТР-250 в Гштааде

172-я ракетка мира казахстанский теннисист Тимофей Скатов не смог выйти во второй круг турнира АТР-250 в швейцарском Гштааде, уступив в стартовом матче бельгийцу Рафаэлю Коллиньону (43-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 4:6.

Теннисисты провели на корте 2 часа 39 минут. За время матча Тимофей Скатов выполнил одну подачу навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать два брейк-пойнта из девяти. Рафаэль Коллиньон сделал в игре 17 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов за время матча.

Во втором круге турнира в Гштааде Рафаэль Коллиньон сразится с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего.