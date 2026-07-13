Тимофей Скатов проиграл Коллиньону на старте турнира АТР-250 в Гштааде
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172-я ракетка мира казахстанский теннисист Тимофей Скатов не смог выйти во второй круг турнира АТР-250 в швейцарском Гштааде, уступив в стартовом матче бельгийцу Рафаэлю Коллиньону (43-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 4:6.
Гштаад. 1-й круг
13 июля 2026, понедельник. 16:00 МСК
42
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|7 7
|6
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|6 1
|4
163
Тимофей Скатов
Т. Скатов
Теннисисты провели на корте 2 часа 39 минут. За время матча Тимофей Скатов выполнил одну подачу навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать два брейк-пойнта из девяти. Рафаэль Коллиньон сделал в игре 17 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов за время матча.
Во втором круге турнира в Гштааде Рафаэль Коллиньон сразится с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего.
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