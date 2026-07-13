Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рафаэль Коллиньон — Тимофей Скатов, результат матча 13 июля 2026, счет 2:1, 1-й круг АТР-250

Тимофей Скатов проиграл Коллиньону на старте турнира АТР-250 в Гштааде
Комментарии

172-я ракетка мира казахстанский теннисист Тимофей Скатов не смог выйти во второй круг турнира АТР-250 в швейцарском Гштааде, уступив в стартовом матче бельгийцу Рафаэлю Коллиньону (43-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:7 (1:7), 4:6.

Гштаад. 1-й круг
13 июля 2026, понедельник. 16:00 МСК
Рафаэль Коллиньон
42
Бельгия
Рафаэль Коллиньон
Р. Коллиньон
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		7 7 6
6 		6 1 4
         
Тимофей Скатов
163
Казахстан
Тимофей Скатов
Т. Скатов

Теннисисты провели на корте 2 часа 39 минут. За время матча Тимофей Скатов выполнил одну подачу навылет, не допустив при этом двойных ошибок, а также смог реализовать два брейк-пойнта из девяти. Рафаэль Коллиньон сделал в игре 17 эйсов, допустил 10 двойных ошибок и реализовал 2 из 11 брейк-пойнтов за время матча.

Во втором круге турнира в Гштааде Рафаэль Коллиньон сразится с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего.

Сетка турнира в Гштааде
Календарь турнира в Гштааде
Материалы по теме
Синнер получил за победу на Уимблдоне $ 4,8 млн. А за карьеру у него набралось $ 70 млн
Синнер получил за победу на Уимблдоне $ 4,8 млн. А за карьеру у него набралось $ 70 млн
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android