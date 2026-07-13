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Аманда Анисимова и Кори Гауфф посетили четвертьфинальный матч ЧМ-2026

Аманда Анисимова и Кори Гауфф посетили четвертьфинальный матч ЧМ-2026
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Финалистка двух турниров «Большого шлема» американка Аманда Анисимова и двукратная чемпионка мэйджоров Кори Гауфф посетили матч 1/4 финала чемпионата мира – 2026 по футболу между сборными Англии и Норвегии (2:1 д. вр.).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/4 финала
12 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Норвегия
Окончен
1 : 2
ДВ
Англия
1:0 Шельдеруп – 36'     1:1 Беллингем – 45+2'     1:2 Беллингем – 93'    

Фото: Личный архив Аманды Анисимовой

Фото: Личный архив Аманды Анисимовой

Фото: Личный архив Аманды Анисимовой

«Мы больше не на теннисе», – подписала фото Анисимова, сопроводив текст эмодзи футбольного мяча.

Ранее Анисимова проиграла в третьем круге Уимблдона-2026 соотечественнице Мэдисон Киз (6:3, 2:6, 3:6), а Кори Гауфф уступила в 1/2 финала турнира чешке Каролине Муховой со счётом 2:6, 6:1, 6:7 (10:12).

Сборная Англии одолела Норвегию со счётом 2:1 и вышла в полуфинал чемпионата мира – 2026. За выход в финал турнира англичане поспорят со сборной Аргентины. Матч запланирован на среду, 15 июля.

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