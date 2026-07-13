Финалист «Ролан Гаррос» – 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев опубликовал пост после поражения в финале Уимблдона-2026 от итальянца Янника Синнера. Встреча завершилась со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6.

«Не тот трофей, который я хотел поднять над головой, но всё равно тот, которым можно гордиться. Спасибо вам за поддержку на протяжении этих двух недель. Увидимся в следующем году», – написал Зверев в одной из социальных сетей.

Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона. В прошлогоднем финале он одолел испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Для Синнера этот титул стал 30-м в карьере и шестым — в текущем сезоне. Все пять предыдущих титулов в этом году Синнер выиграл на «Мастерсах» — в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами.