Курье объяснил, чего не хватило Звереву для победы над Синнером в финале Уимблдона

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» Джим Курье прокомментировал поражение немца Александра Зверева от итальянца Янника Синнера в финале Уимблдона-2026, отметив тактические ошибки, которые допустил Зверев в одном из ключевых эпизодов игры. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4 в пользу Синнера.
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«Это было видно по его словам после матча: он всё ещё находится на эмоциональном подъёме после победы на «Ролан Гаррос» и испытывает огромное облегчение от того, что теперь может считать свою карьеру успешной, ведь у него есть титул на турнире «Большого шлема» и олимпийское золото.
Один момент, который я вынес из этого матча — это единственный брейк-пойнт, который был у него. Многие будут говорить, что он поскользнулся в том розыгрыше и именно это лишило его шанса реализовать брейк-пойнт. Но ещё до этого он допустил ошибки. В том розыгрыше он несколько раз сыграл резаными ударами. Он надеялся, что соперник поможет ему, вместо того чтобы самому взять инициативу. А если ты хочешь чаще побеждать такого игрока, как Янник Синнер, нельзя рассчитывать на помощь соперника. Нужно самому брать своё, а в том эпизоде он этого не сделал», – приводит слова Курье Tennis Head.
- 13 июля 2026
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