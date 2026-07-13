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«Была отличная битва». Синнер отреагировал на публикацию Зверева после финала Уимблдона

«Была отличная битва». Синнер отреагировал на публикацию Зверева после финала Уимблдона
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Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на публикацию немца Александра Зверева после победы над ним в финале Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Поздравляю с отличным турниром, Саша! Вчера была отличная битва, ты доводил меня до предела игры. Уважение», – написал Синнер в одной из социальных сетей в ответ на публикацию Зверева.

Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона. В прошлогоднем финале он одолел испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).

Для Синнера этот титул стал 30-м в карьере и шестым — в текущем сезоне. Все пять предыдущих титулов в этом году Синнер выиграл на «Мастерсах» — в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами.

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