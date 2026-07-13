«Была отличная битва». Синнер отреагировал на публикацию Зверева после финала Уимблдона

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер ответил на публикацию немца Александра Зверева после победы над ним в финале Уимблдона-2026. Встреча завершилась со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
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«Поздравляю с отличным турниром, Саша! Вчера была отличная битва, ты доводил меня до предела игры. Уважение», – написал Синнер в одной из социальных сетей в ответ на публикацию Зверева.
Синнер защитил титул чемпиона Уимблдона. В прошлогоднем финале он одолел испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4).
Для Синнера этот титул стал 30-м в карьере и шестым — в текущем сезоне. Все пять предыдущих титулов в этом году Синнер выиграл на «Мастерсах» — в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами.
- 13 июля 2026
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