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Циципас поздравил Янника Синнера с победой на Уимблдоне-2026

Циципас поздравил Янника Синнера с победой на Уимблдоне-2026
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поздравил итальянца Янника Синнера с победой на Уимблдоне-2026. В финале турнира Синнер обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.

Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 7 		7 7 6 6
7 9 		6 2 3 4
             
Александр Зверев
3
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

«Святой «грешник» (Синнер переводится с английского как «грешник». – Прим. «Чемпионата») вновь в храме тенниса. Поздравляю с пятым «Большим шлемом», Янник, мы все были свидетелями этого», – написал Циципас в своём аккаунте в социальной сети Х.

Для Синнера титул на Уимблдоне-2026 стал 30-м в карьере и шестым — в текущем сезоне. Все пять предыдущих титулов в этом году Синнер взял на «Мастерсах» — в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами.

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Синнер защитил титул на Уимблдоне! Он сделал камбэк в финале, ни разу не отдав свою подачу
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