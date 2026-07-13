Циципас поздравил Янника Синнера с победой на Уимблдоне-2026
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Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 85-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поздравил итальянца Янника Синнера с победой на Уимблдоне-2026. В финале турнира Синнер обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:7 (7:9), 7:6 (7:2), 6:3, 6:4.
Уимблдон (м). Финал
12 июля 2026, воскресенье. 18:10 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 1
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|6
|6
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|6 2
|3
|4
3
Александр Зверев
А. Зверев
«Святой «грешник» (Синнер переводится с английского как «грешник». – Прим. «Чемпионата») вновь в храме тенниса. Поздравляю с пятым «Большим шлемом», Янник, мы все были свидетелями этого», – написал Циципас в своём аккаунте в социальной сети Х.
Для Синнера титул на Уимблдоне-2026 стал 30-м в карьере и шестым — в текущем сезоне. Все пять предыдущих титулов в этом году Синнер взял на «Мастерсах» — в Монте-Карло, Мадриде, Риме, Индиан-Уэллсе и Майами.
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