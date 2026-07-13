Джессика Бузас Манейро проиграла в первом круге WTA-250 в Афинах 135-й ракетке мира

Испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро не смогла выйти во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Афинах, Греция, проиграв представительнице Китая Чжэн Циньвэнь (135-я строчка рейтинга) со счётом 5:7, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут.

Во время матча Манейро не смогла ни разу подать навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из шести. Циньвэнь сделала семь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Соперница Циньвэнь во втором круге турнира определится в поединке между гречанкой Мартой Матулой (301-я в рейтинге) и австралийкой Эленой Мичич (302-й номер рейтинга).