Джессика Бузас Манейро проиграла в первом круге WTA-250 в Афинах 135-й ракетке мира
Поделиться
Испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро не смогла выйти во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Афинах, Греция, проиграв представительнице Китая Чжэн Циньвэнь (135-я строчка рейтинга) со счётом 5:7, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут.
Афины. 1-й круг
13 июля 2026, понедельник. 17:40 МСК
135
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
62
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Во время матча Манейро не смогла ни разу подать навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из шести. Циньвэнь сделала семь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.
Соперница Циньвэнь во втором круге турнира определится в поединке между гречанкой Мартой Матулой (301-я в рейтинге) и австралийкой Эленой Мичич (302-й номер рейтинга).
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июля 2026
-
21:22
-
21:06
-
20:20
-
20:04
-
19:50
-
19:49
-
19:19
-
18:42
-
18:37
-
18:20
-
17:59
-
17:46
-
16:45
-
16:31
-
16:07
-
15:54
-
15:54
-
15:33
-
15:13
-
14:54
-
14:54
-
13:53
-
13:34
-
13:24
-
12:57
-
12:36
-
12:27
-
12:20
-
12:10
-
12:05
-
11:47
-
11:35
-
11:34
-
10:56
-
10:49