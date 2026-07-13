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Чжэн Циньвэнь — Джессика Бузас Манейро, результат матча 13 июля 2026, счёт: 2:0, 1-й круг турнира WTA-250 в Афинах

Джессика Бузас Манейро проиграла в первом круге WTA-250 в Афинах 135-й ракетке мира
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Испанская теннисистка Джессика Бузас Манейро не смогла выйти во второй круг хардового турнира категории WTA-250 в Афинах, Греция, проиграв представительнице Китая Чжэн Циньвэнь (135-я строчка рейтинга) со счётом 5:7, 1:6. Теннисистки провели на корте 1 час 48 минут.

Афины. 1-й круг
13 июля 2026, понедельник. 17:40 МСК
Чжэн Циньвэнь
135
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		1
         
Джессика Бузас Манейро
62
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро

Во время матча Манейро не смогла ни разу подать навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала один брейк-пойнт из шести. Циньвэнь сделала семь эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

Соперница Циньвэнь во втором круге турнира определится в поединке между гречанкой Мартой Матулой (301-я в рейтинге) и австралийкой Эленой Мичич (302-й номер рейтинга).

Турнирная сетка WTA-250 в Афинах
Календарь WTA-250 в Афинах
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