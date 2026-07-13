Бартоли: если Зверев продолжит играть на таком уровне, то однажды возьмёт Уимблдон

Бывшая теннисистка и чемпионка Уимблдона‑2013 Марион Бартоли поделилась мнением, сможет ли немецкий теннисист Александр Зверев завоевать чемпионский титул Уимблдона в будущем. Ранее Зверев проиграл в финале турнира итальянцу Яннику Синнеру со счётом 7:6 (9:7), 6:7 (2:7), 3:6, 4:6.

«Мне кажется, он становится всё ближе и ближе к своей цели. Наверное, в прошлом году, когда он уступил в первом круге, ему казалось, что победа на Уимблдоне очень далеко. А в этом году всё решилось буквально несколькими розыгрышами.

Он ещё получит свой шанс. Если продолжит играть на таком уровне, то однажды обязательно сможет взять Уимблдон. Но это был день Янника Синнера.

Я считаю, что оба теннисиста показали просто выдающийся уровень игры. Всё решили считаные очки, минимальные детали. Янник невероятно защищался, сумев вернуть в игру мяч в одном из эпизодов, когда Саша буквально расстреливал его своими ударами.

Подача в ключевые моменты, безупречный тай-брейк во втором сете — всё свелось к тому, что в решающие моменты он сумел поднять свой уровень до максимума и благодаря этому одержал победу», – приводит слова Бартоли Tennis Head.