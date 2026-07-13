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Доминик Штефан Штрикер — Хауме Мунар, результат матча 13 июля 2026, счет 2:0, 1-й круг АТР-250

Хауме Мунар проиграл 360-й ракетке мира в первом круге турнира в Гштааде
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44-я ракетка мира испанский теннисист Хауме Мунар проиграл на старте турнира АТР-250 в Гштааде, Швейцария, швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру (360-я ракетка мира) со счётом 2:6, 4:6.

Гштаад. 1-й круг
13 июля 2026, понедельник. 18:40 МСК
Доминик Штефан Штрикер
360
Швейцария
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Хауме Мунар
44
Испания
Хауме Мунар
Х. Мунар

Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча Хауме Мунар выполнил три подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Доминик Штефан Штрикер сделал в игре семь эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи.

Во втором круге турнира в Гштааде Доминик Штефан Штрикер сразится с победителем встречи Александр Шевченко (Казахстан) – Александр Мюллер (Франция).

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