Хауме Мунар проиграл 360-й ракетке мира в первом круге турнира в Гштааде

44-я ракетка мира испанский теннисист Хауме Мунар проиграл на старте турнира АТР-250 в Гштааде, Швейцария, швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру (360-я ракетка мира) со счётом 2:6, 4:6.

Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча Хауме Мунар выполнил три подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Доминик Штефан Штрикер сделал в игре семь эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи.

Во втором круге турнира в Гштааде Доминик Штефан Штрикер сразится с победителем встречи Александр Шевченко (Казахстан) – Александр Мюллер (Франция).