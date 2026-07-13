Хауме Мунар проиграл 360-й ракетке мира в первом круге турнира в Гштааде
Поделиться
44-я ракетка мира испанский теннисист Хауме Мунар проиграл на старте турнира АТР-250 в Гштааде, Швейцария, швейцарцу Доминику Штефану Штрикеру (360-я ракетка мира) со счётом 2:6, 4:6.
Гштаад. 1-й круг
13 июля 2026, понедельник. 18:40 МСК
360
Доминик Штефан Штрикер
Д. Штрикер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
44
Хауме Мунар
Х. Мунар
Теннисисты провели на корте 1 час 24 минуты. За время матча Хауме Мунар выполнил три подачи навылет, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также смог реализовать два брейк-пойнта из шести. Доминик Штефан Штрикер сделал в игре семь эйсов, допустил две двойных ошибки и реализовал пять брейк-пойнтов из семи.
Во втором круге турнира в Гштааде Доминик Штефан Штрикер сразится с победителем встречи Александр Шевченко (Казахстан) – Александр Мюллер (Франция).
Материалы по теме
Комментарии
- 13 июля 2026
-
21:29
-
21:22
-
21:06
-
20:20
-
20:04
-
19:50
-
19:49
-
19:19
-
18:42
-
18:37
-
18:20
-
17:59
-
17:46
-
16:45
-
16:31
-
16:07
-
15:54
-
15:54
-
15:33
-
15:13
-
14:54
-
14:54
-
13:53
-
13:34
-
13:24
-
12:57
-
12:36
-
12:27
-
12:20
-
12:10
-
12:05
-
11:47
-
11:35
-
11:34
-
10:56