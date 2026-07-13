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Елена Приданкина и Алевтина Ибрагимова пробились в основную сетку турнира WTA-250 в Яссах

Елена Приданкина и Алевтина Ибрагимова пробились в основную сетку турнира WTA-250 в Яссах
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Россиянки Елена Приданкина (201-й номер рейтинга) и Алевтина Ибрагимова (275-я ракетка мира) вышли в основную сетку турнира WTA-250 в Яссах, Румыния.

В финале квалификации Приданкина обыграла испанку Георгину Гарсию-Перес (6:1, 6:1), а Ибрагимова была сильнее американки Варвары Лепченко (6:3, 6:4).

Елена Приданкина поборется за выход во второй круг соревнований с хозяйкой кортов Мирьям Булгару (248-й номер рейтинга), а Алевтина Ибрагимова сыграет со 127-й ракеткой мира чешской теннисисткой Доминикой Шальковой.

Турнир в Яссах проходит с 13 по 19 июля. Действующей победительницей соревнований является румынская теннисистка Ирина Бегу. В финале прошлогоднего турнира она одолела швейцарку Хиль Белен Тайхман со счётом 6:0, 7:5.

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