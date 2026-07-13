Роджер Федерер заявил, что современный теннис подстроили под игру Синнера и Алькараса

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер заявил, что организаторы турниров намеренно создают условия для доминирования итальянца Янника Синнера и испанца Карлоса Алькараса.

«Это нужно менять. Сейчас на всех покрытиях одинаковая скорость кортов и мячей. Так не должно быть, такого никогда не было раньше (смеётся). Это очень удобно для Синнера с Алькарасом, не правда ли? Они играют в одном ритме всегда, только его они и совершенствуют. Им сейчас не нужно подстраиваться под грунт на «Ролан Гаррос» и траву на Уимблдоне.

Помните, как было раньше? Были грунтовые специалисты, как Рафа [Рафаэль Надаль]. Они превосходили всех на грунте. А были специалисты по травяному покрытию. И всегда это были разные люди, потому все покрытия сильно отличались по скорости [кортов], по отскоку мяча. Они [организаторы] специально делают это. Вы заметили отличие кортов на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне? Ну, кроме того, что один корт был оранжевым, а другой – зелёным», — сказал Федерер на подкасте Served Podcast.