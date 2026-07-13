Турнир АТР-250, Гштаад: результаты матчей 13 июля

Сегодня, 13 июля, в Гштааде, Швейцария, стартовал розыгрыш грунтового турнира категории АТР-500. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами первого игрового дня соревнований.

Теннис. Турнир АТР-250, Гштаад, Швейцария. Результаты матчей 13 июля:

Лоренцо Сонего (Италия) – Йоэль Шверцлер (Швейцария, SЕ) – 6:4, 7:6 (7:4);

Клеман Табюр (Франция, Q) – Юрий Родионов (Австрия) – 4:6, 7:5, 6:4;

Килиан Фельдбауш (Швейцария, WC) – Миомир Кецманович (Сербия) – 1:6, 6:1, 3:6;

Рафаэль Коллиньон (Бельгия, 7) – Тимофей Скатов (Казахстан, Q) – 3:6, 7:6 (7:1), 6:4;

Доминик Штефан Штрикер (Швейцария, WC) – Хауме Мунар (Испания, 8) – 6:2, 6:4.

Турнир в Гштааде проходит с 13 по 19 июля. Действующим победителем соревнований является казахстанский теннисист Александр Бублик.