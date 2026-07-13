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Мария Шарапова назвала свой любимый образ на Уимблдоне

Мария Шарапова назвала свой любимый образ на Уимблдоне
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Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своём любимом образе на Уимблдоне.

«Моим любимым образом был смокинг [в 2008 году]. Мне понравилось, как неожиданно он выглядел, был первым в подобном роде и сделал определённое заявление в теннисной моде. Когда ты работаешь с белым цветом, то должен быть креативным, и я думаю, что нам это тогда удалось», – сказала Шарапова в видео, размещённом на странице британского Vogue в социальных сетях.

Мария Шарапова — самая титулованная теннисистка России, с 2025 года член Международного зала славы тенниса. Мария завершила карьеру в 2020 году, в 2022-м родила сына Тео.

Ранее Шарапова посетила финальные матчи мужского и женского одиночного разрядов Уимблдона-2026, победу в которых одержали итальянец Янник Синнер и чешка Линда Носкова.

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